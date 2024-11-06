Известный галерист покончил с собой в Москве

Известный коллекционер и галерист Константин Елютин покончил с собой в Москве, сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

77-летнего Елютина нашли мертвым 5 ноября в его квартире на Ленинском проспекте. Характер полученных мужчиной травм позволил предположить, что он покончил с собой. Другие детали произошедшего неизвестны. Близкие покойного не комментировали случившееся.

Константин Елютин работал над созданием частных и корпоративных коллекций из произведений западно-европейских, российских и китайских художников. Владел частной галереей ArtConstantis.

Накануне скончалась 36-летняя солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании Мария Ринчинова. Певица умерла при родах во Владикавказе. Ребенка тоже спасти не удалось. Информация о дате и месте прощания с певицей не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти автора песен Пугачевой и Осина Ильдара Хайруллина.