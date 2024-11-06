Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный галерист покончил с собой в Москве

В Москве найден мертвым галерист и коллекционер Константин Елютин

close
Алексей Ваулин/VK

Известный коллекционер и галерист Константин Елютин покончил с собой в Москве, сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

77-летнего Елютина нашли мертвым 5 ноября в его квартире на Ленинском проспекте. Характер полученных мужчиной травм позволил предположить, что он покончил с собой. Другие детали произошедшего неизвестны. Близкие покойного не комментировали случившееся.

Константин Елютин работал над созданием частных и корпоративных коллекций из произведений западно-европейских, российских и китайских художников. Владел частной галереей ArtConstantis.

Накануне скончалась 36-летняя солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании Мария Ринчинова. Певица умерла при родах во Владикавказе. Ребенка тоже спасти не удалось. Информация о дате и месте прощания с певицей не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти автора песен Пугачевой и Осина Ильдара Хайруллина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами