Умерла известная оперная певица Мария Ринчинова

В понедельник, 4 ноября, скончалась 36-летняя солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании Мария Ринчинова. Информация об этом появилась на сайте театра.

«Коллектив филиала... искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался ее творчеством», — говорится в сообщении.

Как пишет aif.ru, Ринчинова скончалась при родах во Владикавказе. Ребенка тоже спасти не удалось. Информация о дате и месте прощания с певицей не уточняется.

Ринчинова была солисткой филиала Мариинского театра с 2023 года. Она дебютировала в роли Няни в опере «Евгений Онегин». Также артистка принимала участие в постановках «Снежная Королева» и «Зори здесь тихие».

В сентябре стало известно о кончине солиста оперной труппы Большого театра Владислава Верестникова. Ему было 77 лет.

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