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Милохину пришла новая повестка

Mash: живущему в Таиланде Дане Милохину пришла повестка в связи с призывом

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тиктокеру и блогеру Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что документ направили в подмосковный TikTok-хаус, где «он проживал в расцвете своей популярности». По информации Telegram-канала, 22-летний Милохин в настоящее время живет в Таиланде и служить пока не собирается.

Первая повестка на его имя пришла в октябре 2023 года на адрес в Анапе. Тогда отец блогера отказался за нее расписываться, потому что его сын там давно не живет.

В феврале сообщалось, что Милохин вышел на дебютный бой в Дубае под гимн России. Тиктокер несколько раз поднял вверх российский триколор — при выходе и уже на ринге.

Он нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана. Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Ранее Милохин ответил на обвинения в скудоумии.

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