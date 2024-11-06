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В Ереване отменили концерт попавшего в рехаб Гуфа

Концерт Гуфа в Ереване отменили, а выступление рэпера в Москве под вопросом

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Антон Волков/РИА «Новости»

Концертный менеджер рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) заявил, что в Ереване (Армения) отменили концерт артиста. Об этом пишет Super.

Попавший в рехаб после дебоша в бане Гуф должен был выступить в Ереване 16 ноября. Концерт в Москве, запланированный на 22 ноября, пока под вопросом.

В ночь на 23 октября Гуф с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. По словам сотрудников комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а во время отдыха компания якобы употребляла наркотики. После того, как рэпер отказался оплачивать аренду, администратор комплекса вызвала управляющую. Та позвала своего двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Между мужчинами произошла драка. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

6 ноября в СМИ появилась информация, что у Гуфа якобы начались галлюцинации.

Ранее бывшая жена Гуфа согласилась дать интервью за 400 тысяч рублей.

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