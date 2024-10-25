Интервью бывшей жены Гуфа подешевели в несколько раз после развода

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Юлия Королева готова дать интервью журналистам за 400 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель девушки, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент с задержанием рэпера.

«Юля готова на коммерческой основе дать интервью. 400.000₽», — сказала она.

В 2023 году расценки были другими — Королева, еще будучи женой Долматова, была готова рассказать журналистам за полтора миллиона рублей подробности о разводе.

«Стоимость 1 500 000 рублей дать комментарий по телефону», — сообщала тогда представитель девушки «Газете.Ru».

На этой неделе стало известно, что Гуф попал в полицию после драки. В ночь на 23 октября Долматов с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. По словам сотрудников комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а во время отдыха в компании якобы употребляли наркотики. После того как рэпер отказался оплачивать аренду, администратор комплекса вызвала к нему управляющую. Та позвала своего двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Между мужчинами произошла драка. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Позже рэпер записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед полицейскими, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса.

Его бывшая жена Юлия Королева 25 октября сообщила в своем Telegram-канале, что «не знает никаких подробностей» о ситуации с Гуфом.

Ранее сестра Гуфа попросила не беспокоить ее по поводу инцидента с братом.