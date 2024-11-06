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Звезда фильма «Адмиралъ» ушел из «Современника» спустя 22 года службы

«Стархит»: народный артист России Владислав Ветров покинул труппу «Современника»

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Народный артист России Владислав Ветров покинул труппу «Современника», проработав в театре 22 года. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник.

За годы службы Владислав Ветров сыграл Альфонса в спектакле «Три товарища», Соленого и Вершинина в двух версиях постановки «Трех сестер», Молчалина в «Горе от ума» и Гаева в «Вишневом саде». В 2022 году артист стал председателем художественного совета театра.

По информации инсайдера, Ветров покинул «Современник» осенью 2024 года. На сайте театра убрали страницу с биографией актера. Также источник сообщил, что из фойе «Современника» сняли портрет народного артиста России.

Ветров не стал подтверждать или опровергать информацию об уходе из «Современника» в беседе со «СтарХитом», сославшись на занятость.

Народный артист России Владислав Ветров был принят в труппу театра в 2002 году Галиной Волчек, которую затем заменил на этой должности Виктор Рыжаков. В конце августа стало известно, что художественным руководителем «Современника» назначили артиста Владимира Машкова.

Также Ветров известен по своей работе в фильмах «Адмиралъ», «Союз спасения», «Самый лучший день» и сериалах «Каменская», «ГДР» и «Метод». Всего его фильмография составляет свыше 150 проектов.

Ранее сообщалось, что 16-летней звезде «Слова пацана» пришлось «вогнать себя в депрессию» ради роли.

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