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Машков стал худруком «Современника»

«Звездач»: Машкова назначили художественным руководителем «Современника»

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков вступил в должность художественного руководителя театра «Современник». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

До этого Машков был директором «Современника», его назначили в июне текущего года. После назначения на новую должность актер заявлял, что планирует объединить художественные советы театров. По его словам, таким образом руководство сможет развить ту линию, которую начали основатели «Современника» и театра Табакова.

«Линию русского психологического театра, где центром сцены является артист — артист со всеми его чувствами и живыми эмоциями», — объяснял Машков.

В мае Владимир Машков сообщал, что вряд ли будет работать в государственных органах. Он назвал себя творческим человеком и отметил, что работает в Театре Олега Табакова, где ему очень комфортно. Машков также предложил уделить особое внимание стране, языку и смыслам для развития культурной сферы в России.

Ранее актер Охлобыстин подтвердил, что Ефремов в тюрьме болен и нуждается в УДО.

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