16-летней звезде «Слова пацана» пришлось «вогнать себя в депрессию» ради роли

16-летний актер Леон Кемстач назвал непростыми съемки драмы «Сын мой», поскольку сам фильм тяжелый. Его слова передает NEWS.ru.

По сюжету фильма адвокат Катя (Юлия Снигирь) помогает посадить в тюрьму невиновного человека ради денег. Затем ее сын Леша (Кемстач), узнав о поступке матери, сбегает из дома и пытается вершить правосудие вместе со своими друзьями из спортивной команды.

По словам звезды «Слова пацана», он всегда остается в роли даже вне съемок. Артист остается в состоянии своего героя, так как боится «потерять нить игры».

«Тяжело людям, которые вокруг меня. Потому что я постоянно в драме, я вгоняю себя в искусственную депрессию, чтобы показать эти эмоции, чтобы они были настоящие», — отметил артист.

Леон Кемстач стал известен после выхода сериала «Слово пацана» , в котором сыграл главного героя Андрея Пальто. За свою роль он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

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