Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка показала, как выглядит ее квартира после пожара

Певица Инстасамка опубликовала видео из своей квартиры с обгоревшим потолком

close
instasamka/TikTok

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) показала, как выглядит ее столичная квартира после пожара. Видео публикует Telegram-канал «РЕН ТВ».

В ролике Зотеева в маске-респираторе идет по своей недвижимости, в которой огонь уничтожил часть потолка, а остальная покрылась копотью. Пожар в квартире на Тверском бульваре Инстасамки произошел 4 ноября. Эту недвижимость артистка арендовала вместе с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тыс. рублей.

Причиной возгорания стал неисправный камин. Telegram-канал Mash сообщал, что сгорели 65 квадратов чердака, а также пострадали 15 квадратов квартиры.

Недавно Зотеева впервые вышла на связь после пожара. Певица поблагодарила бога за то, что вышла из горящего дома живая. Она призналась, что находилась в помещении одна.

Также Инстасамка восхитилась оперативной работой российских пожарных, которые приехали «моментально после звонка». Работники пожарной службы, отметила она, спасли ее памятные вещи (альбомы, картины, личные планеры), а также сохранили сценические костюмы.

Ранее стало известно, что Семенович «утащила» вещей из магазина на миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами