Инстасамка показала, как выглядит ее квартира после пожара

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) показала, как выглядит ее столичная квартира после пожара. Видео публикует Telegram-канал «РЕН ТВ».

В ролике Зотеева в маске-респираторе идет по своей недвижимости, в которой огонь уничтожил часть потолка, а остальная покрылась копотью. Пожар в квартире на Тверском бульваре Инстасамки произошел 4 ноября. Эту недвижимость артистка арендовала вместе с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тыс. рублей.

Причиной возгорания стал неисправный камин. Telegram-канал Mash сообщал, что сгорели 65 квадратов чердака, а также пострадали 15 квадратов квартиры.

Недавно Зотеева впервые вышла на связь после пожара. Певица поблагодарила бога за то, что вышла из горящего дома живая. Она призналась, что находилась в помещении одна.

Также Инстасамка восхитилась оперативной работой российских пожарных, которые приехали «моментально после звонка». Работники пожарной службы, отметила она, спасли ее памятные вещи (альбомы, картины, личные планеры), а также сохранили сценические костюмы.

Ранее стало известно, что Семенович «утащила» вещей из магазина на миллион рублей.