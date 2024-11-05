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Семенович «утащила» вещей из магазина на миллион рублей

Певица Анна Семенович купила вещей за миллион рублей

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала в Telegram-канале, что потратила миллион рублей на шоппинге в Минске.

Семенович накупила одежды на осень и зиму. Она опубликовала юмористический ролик, в котором выходила из магазина. Когда кассирша попросила ее отдать деньги за товар, певица пошутила, что звезды не платят, и начала убегать.

«Утащила из магазина вещей на миллион рублей», — подписала ролик артистка.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом.

Ранее Анна Семенович рассказала, как хочет отпраздновать свадьбу.

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