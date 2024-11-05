Раскрыты детали нового альбома «Ленинграда» и Инстасамки

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) сообщила в своем Telegram-канале, что ее совместный альбом с группой «Ленинград» выйдет 8 ноября.

Также артистка поделилась трек-листом предстоящего EP: в него вошли шесть песен, в том числе «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед», сниппетами которых артистка делилась до этого.

28 октября появилась информация, что Зотеева станет новой вокалисткой «Ленинграда». Mash сообщал, что артисты планируют опубликовать минимум один совместный альбом. Он станет первым для «Ленинграда» за последние шесть лет. СМИ писали, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Затем стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Зотеева получили первый заказ на корпоратив после новостей о начале их сотрудничества. Дуэт знаменитостей назвали самым высокооплачиваемым, поскольку заказчик выражал готовность заплатить артистам 60 млн рублей за выступление.

Что известно о возможном сотрудничестве Инстасамки и Шнурова и чем артисты занимались в последние годы — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Инстасамка вышла на связь после пожара в квартире.