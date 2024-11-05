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Жена Natan ответила супругу, который обозвал ее змеей в прямом эфире

Супруга Natan Швецова заявила, что всегда любила змей на фоне шутки мужа о ней

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Личный архив Natan

Супруга певца Natan Анастасия Швецова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что нормально отнеслась к высказыванию мужа о ней на реалити-шоу «Звезды в джунглях».

На проекте Natan (Натан Миров) пошутил, что живет со змеей уже 14 лет. Это случилось после того, как ведущая Ольга Бузова поинтересовалась у музыканта во время одного из испытаний, не боится ли он рептилий.

Швецова пояснила в личном блоге, что не посчитала высказывание супруга оскорблением.

«Наверное, потому что я очень люблю змей, и я сама себе так называю», — отметила она.

На «Звездах в джунглях» Natan также изменял Швецовой с двумя участницами проекта — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. По сети разошлись видеоролики, на одном из которых Миров целуется с Бьянкой, а на другом — делает то же с сидящей у него на коленях Лерчек.

Супруга Natan рассказывала впоследствии, что разошлась с мужем еще до отъезда на проект «Звезды в джунглях». Однако недавно женщина пояснила в личном, что пусть и отказалась жить вместе с супругом, но сейчас пара находится на терапии у психолога.

Ранее Natan высказался об изменах жене с Лерчек и Бьянкой.

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