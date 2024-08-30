Лепс ответил, как расстояние отразится на его романе c 18-летней невестой

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос, отразится ли разлука на его отношениях с 18-летней Авророй Кибой. Свое мнение исполнитель выразил в беседе с Super.ru.

«Не думаю», — немногословно ответил Лепс.

В начале июля стало известно, что 18-летняя невеста Лепса поступила в колледж в Великобритании. Девушка будет учиться в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL). В учебном заведении невеста Лепса будет изучать дизайн одежды. Год обучения в колледже стоит почти $20 тысяч (1 млн 762 тыс. рублей).

Певец впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

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