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Лепс ответил, как расстояние отразится на его романе c 18-летней невестой

Певец Лепс заявил, что расстояние не будет помехой для его романа с Кибой

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Aleksey Belkin/Global Look Press

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос, отразится ли разлука на его отношениях с 18-летней Авророй Кибой. Свое мнение исполнитель выразил в беседе с Super.ru.

«Не думаю», — немногословно ответил Лепс.

В начале июля стало известно, что 18-летняя невеста Лепса поступила в колледж в Великобритании. Девушка будет учиться в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL). В учебном заведении невеста Лепса будет изучать дизайн одежды. Год обучения в колледже стоит почти $20 тысяч (1 млн 762 тыс. рублей).

Певец впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

Ранее дочь певицы Славы рассказала, как пережила послеродовую депрессию.

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