Лепс назвал 18-летнюю избранницу женой

Народный артист России Григорий Лепс на концерте объявил женой свою 18-летнюю избранницу Аврору Кибу. Видео с этим моментом опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс спросил, кто это такая.

«Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — пошутил он.

Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала. Накануне она покинула Россию. Аврора Киба сообщила об этом подписчикам в соцсетях, опубликовав фото из самолета.

«Лондон, я мчу к тебе», — подписала кадр девушка.

Возлюбленная Лепса в июне окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Стоимость обучения здесь составляет порядка 2 млн рублей в год.

Лепс говорил, что не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России.