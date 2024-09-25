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Лепс назвал 18-летнюю избранницу женой

Певец Лепс на концерте назвал выпускницу Кибу своей женой

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Aleksey Belkin/Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс на концерте объявил женой свою 18-летнюю избранницу Аврору Кибу. Видео с этим моментом опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс спросил, кто это такая.

«Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — пошутил он.

Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала. Накануне она покинула Россию. Аврора Киба сообщила об этом подписчикам в соцсетях, опубликовав фото из самолета.

«Лондон, я мчу к тебе», — подписала кадр девушка.

Возлюбленная Лепса в июне окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Стоимость обучения здесь составляет порядка 2 млн рублей в год.

Лепс говорил, что не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России.

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