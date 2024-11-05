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Мать подарила Собчак Путина на день рождения: «Лучшая на свете»

Журналистка Ксения Собчак получила в подарок от матери ростовую фигуру Путина

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Телеграм-канал Собчак

Журналистка Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что получила в подарок от матери, сенатора Людмилы Нарусовой картонного Владимира Путина с букетом цветов.

Собчак отметила, что из-за минусового зрения сначала подумала, что в ее гардеробной стоит реальный президент России. Она пояснила, что впервые заметила ростовую фигуру, когда выходила утром из спальни.

«Мама у меня — лучшая на свете <...> ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!!», — написала она в посте (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в семье экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и преподавательницы Людмилы Нарусовой. Сейчас родительница телеведущей представляет Туву в сенате.

Недавно интернет-пользователи раскритиковали Собчак из-за ее костюма с розами. В сети обозвали капустой знаменитость, которая позировала на снимке в жакете и брюках с розами. Ее наряд посчитали «странным».

До этого Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe.

Ранее комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на цены на обслуживание в США.

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