Данила Поперечный пожаловался на цены на обслуживание в США

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался в YouTube-шоу «Слишком поздно» на дорогое обслуживание электромобиля в США.

Поперечный объяснил, что обслуживание электрокаров стоит дорого. В один момент он решил заняться этим сам, несмотря на риски и опасности для здоровья.

«Когда я посмотрел, сколько стоит здесь вызвать человека и установить зарядку для Tesla, я научился делать это сам. Я держался за оголенные провода и такой: «Всё еще стоит этого риска», — рассказал юморист.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и его жена Полина Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

5 октября 2024 года представитель Минюста заявил на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.).

31 октября Тверской районный суд Москвы зарегистрировал дело против Поперечного. На юмориста составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...»).

Ранее проживающая в Испании Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вышла на связь на фоне наводнения.