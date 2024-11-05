Юрист рассказал, что грозит Инстасамке после пожара в московской квартире

Юрист Илья Русяев рассказал, что грозит рэперше Инстасамке после пожара в съемной московской квартире. Его цитирует NEWS.ru.

Русяев подчеркнул, что именно арендодатель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии и осуществлять его капитальный ремонт. При этом камин, который мог стать причиной возгорания, является неотъемлемой частью помещения и относится к инженерному оборудованию квартиры.

«Если экспертиза подтвердит, что причиной пожара действительно стала техническая неисправность камина, а не нарушение правил его эксплуатации арендатором, Инстасамка может быть освобождена от ответственности за причиненный ущерб», — заверил специалист.

Юрист также обратил внимание на то, что в результате пожара выгорело 60 кв. м чердака, что может затрагивать интересы других жильцов дома. Они могут поднять вопрос о причинении ущерба общедомовому имуществу, а это усложнит юридическую составляющую дела, заключил Русяев.

4 ноября из-под крыши дома, где живет Инстасамка, пошел дым, предварительно, из-за возгорания в вентиляции, отчего загорелась кровля. Из квартиры эвакуировали двух человек, пострадавших нет.

Ранее Инстасамка снялась в образе ведьмы на сеновале.