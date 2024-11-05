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Гарик Burito раскрыл профессию дочери

Певец Гарик Burito признался, что его дочь работает в префектуре Москвы

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buritomusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певца Гарика Burito от первого брака София окончила институт по специальности «Академический вокал» и работает в префектуре Москвы. Об этом артист рассказал в интервью «Леди Mail».

По его словам, она также пишет песни и занимается пением.

«Вместе со мной на концерте 27 сентября спела песню «Ты знаешь». Пока Софья находится в поиске себя, и я помогаю ей подобрать пути реализации ее таланта, но мягко, не назидая и не вмешиваясь в ее музыкальный материал», — поделился артист.

Второй ребенок певца, сын Лука, которого родила его нынешняя жена, певица Оксана Устинова, пошел в первый класс. Burito подчеркнул, что он принимает активное участие в его воспитании.

«В целом мы с женой достаточно легко относимся к школьным занятиям сына, так как основу воспитания он все равно получит в семье», — добавил он.

До этого Гарик Burito назвал секрет счастливого брака. По словам артиста, кроме чувств, его брак с Оксаной Устиновой обусловлен творческим взаимопониманием — каждый считает другого полноценной творческой единицей и всегда поддерживает.

Ранее Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь — звезду «Слова пацана».

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