«Остается любовь к Богу»: Гарик Burito назвал секрет счастливого брака

Певец Гарик Burito в новом интервью назвал секрет счастливого брака. Беседу с исполнителем опубликовало издание Леди.Mail.

По словам артиста, кроме чувств, его брак с Оксаной Устиновой обусловлен творческим взаимопониманием — каждый считает другого полноценной творческой единицей и всегда поддерживает.

«Любовь трансформируется, претерпевая разные этапы. Но неизменным и главным в нашей семье остается любовь к Богу — это самое важное», — говорит Burito, который провел с супругой в браке уже 10 лет.

Он также подтвердил, что дарит жене цветы каждый день лично или заказывает доставку.

В семье случаются и конфликты, и чтобы понять и услышать друг друга, супруги стараются разобраться в себе.

«Брак растворяет эго, и это то, чем мы с Оксаной занимаемся каждый день, — растворением эго и преданным служением семье», — сказал Burito.

Накануне муж Риты Дакоты признался, что был «лютым чайлдфри» до встречи с певицей, у которой есть дочь от первого брака.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал терпение своим секретом счастливой семейной жизни.