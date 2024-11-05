Трансформатора освободили от долга в десятки миллионов рублей

С блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, сняли задолженность в десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас в отношении Портнягина заведено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, мерой пресечения избран запрет определенных действий. Общая сумма долгов в его деле оценивалась в 124 млн рублей.

В сентябре 2023 года блогер подал иск к ИФНС подмосковного Наро-Фоминска. Он заявлял, что основную часть долга закрыл в августе 2022 года. Блогер оплатил 63 млн рублей сам, еще 40,6 млн рублей долгов с него сняли сейчас.

В апреле Дмитрия задержали в зоне СВО. Следствие считало, что блогер вместе с женой разделили бизнес на компании, чтобы уменьшить сумму налогов. В октябре Портнягина освободили из-под домашнего ареста. Подробнее о деле блогера — в материале «Газеты.Ru».

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