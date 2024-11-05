Помощницу Никиты Михалкова обманули лже-сотрудники «Википедии»

Помощницу режиссера Никиты Михалкова Наталью Семину обманули лже-сотрудники интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники, как и в случае с аналогичными делами художника Никаса Сафронова и писателя Эдварда Радзинского, предложили 77-летней Семиной дополнить страничку в энциклопедии.

Во время разговора, уточняет издание, ее попросили «понажимать на какие-то кнопки на телефоне». После этого мошенники получили доступ к ее онлайн-банку и сняли оттуда 250 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело.

Сёмина — российский медиаменеджер, кинопродюсер, президент кинокомпании «Тигр», главред журнала «Свой» Никиты Михалкова и генеральный директор Московского международного кинофестиваля.

Накануне СМИ сообщили, что продавцы косметики обманули Арину Шарапову и Татьяну Михалкову.

Ранее сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову обманули мошенники почти на 28 млн рублей.