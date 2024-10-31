Кустурица раскрыл, где пройдут съемки фильма по роману «Преступление и наказание»

Съемки фильма по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» пройдут в Краснодарском крае летом 2025 года. Об этом заявил сербский режиссер и писатель Эмир Кустурица во время презентации своей книги «Мятежный ангел», пишет «Российская газета».

«И это будет черная комедия», — анонсировал он.

Съемками фильма займется Кустурица.

Кроме того, в планах у режиссера адаптировать для телеэкранов «Казаков» Льва Толстого и снять фильм по рассказу Николая Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

В марте Кустурица заявлял, что начнет подготовку к съемкам фильма по роману Достоевского «Преступление без наказания» осенью этого года. Режиссер подчеркивал, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.

Эмир Кустурица, дважды удостоенный престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» (1985) и «Андеграунд» (1995), ранее не работал над кинолентами по российской тематике.

Ранее Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.