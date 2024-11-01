Дима Билан спел с Милошем Биковичем о несчастной любви

Певец Дима Билан и сербский актер Милош Бикович представили совместный трек «Добро пожаловать в рай», ставший саундтреком сериала «Дайте шоу». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Композиция представляет собой обращение мужчины к женщине, любовь которых приобретает фатальную форму — им невозможно быть ни вместе, ни порознь. Трек начинается с мелодичного хорового звучания, но потом наполняется тревожными синтезаторами и электронными битами.

«Это уже второй трек, который мы выпускаем для проекта «Дайте шоу». Мне кажется, получился крутой дуэт, уверен, он понравится слушателям», — поделился впечатлениями Милош Бикович.

Актер сыграл в сериале роль поп-певца Кирилла Артемьева. Недавно музыкальный продюсер Дарья Кузнецова признавалась, что ей было сложно работать с Биковичем на проекте, поскольку до этого артист «не пел вообще».

Она вспоминала, как в личных переписках звезда «Холопа» присылал ей мемы про блеющих козлов и кричащих павлинов с припиской, что даже животные поют лучше него.

Премьера первых двух эпизодов сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября в онлайн-кинотеатрах KION и ИВИ. Сюжет рассказывает об известном поп-певце Артемьеве, которого обвиняют в изнасиловании экс-возлюбленной скандального ведущего ток-шоу «Правда» Паши. В проекте также снялись Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анастасия Красовская и другие.

Ранее Милош Бикович ответил, готов ли вместе с семьей переехать в Россию.