Дима Билан открыл бизнес по продаже одежды и продуктов

Певец Дима Билан зарегистрировал юридическое лицо ООО «Тристум». На это обратила внимание «Газета.Ru».

В документах, полученных изданием, сказано, что компания может производить и продавать пищевые продукты, одежду, чистящие средства, парфюмерные и косметические средства, а также предоставлять деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В июне лейбл Димы Билана отсудил 116 тысяч рублей у бизнесмена из Славянска-на-Кубани Дмитрия Чернокоза.

Причиной обращения ООО «Арчер мьюзик продакшнс» в суд стало то, что Чернокоз продавал контрафактные компакт-диски с хитом Билана «Молния». Суд встал на защиту лейбла. Бизнесмен должен выплатить компании 116 тысяч рублей компенсации.

Дима Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2003-м он выпустил свой дебютный студийный альбом «Я ночной хулиган». В 2018-м певец удостоился звания заслуженного артиста России. Он является лауреатом премий MTV Russia Music Awards, Муз-ТВ, RU.TV, «Золотой граммофон» и «Песня года».

Ранее Дима Билан сообщил, что снимется в сериале.