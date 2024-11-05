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Mary Gu захотела родить ребенка сразу после свадьбы

Певица Mary Gu призналась, что хочет завести ребенка

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) призналась, что сразу после свадьбы захотела завести ребенка. Об этом она рассказала на шоу Ляйсан Утяшевой.

По словам Гусаровой, супруг — лидер группы Wildways Анатолий Борисов — просит еще немного времени провести вдвоем.

«Да, я здесь с ним полностью согласна. Хотя мне уже кажется, что именно дети могут дать какой-то новый смысл жизни», — рассуждает она.

О романе Mary Gu с фронтменом Wildways стало известно летом 2023 года. Они начали встречаться после совместной работы над треком «Я тебя тоже». В июле 2024 года музыкант сделал ей предложение. Пара сыграла свадьбу 18 сентября 2024 года.

Это не первый брак для исполнительницы: в 2022 году Гусарова развелась с музыкантом Дмитрием Богоявленским, с которым прожила в браке четыре года.

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