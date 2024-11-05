Mary Gu захотела родить ребенка сразу после свадьбы

Певица Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) призналась, что сразу после свадьбы захотела завести ребенка. Об этом она рассказала на шоу Ляйсан Утяшевой.

По словам Гусаровой, супруг — лидер группы Wildways Анатолий Борисов — просит еще немного времени провести вдвоем.

«Да, я здесь с ним полностью согласна. Хотя мне уже кажется, что именно дети могут дать какой-то новый смысл жизни», — рассуждает она.

О романе Mary Gu с фронтменом Wildways стало известно летом 2023 года. Они начали встречаться после совместной работы над треком «Я тебя тоже». В июле 2024 года музыкант сделал ей предложение. Пара сыграла свадьбу 18 сентября 2024 года.

Это не первый брак для исполнительницы: в 2022 году Гусарова развелась с музыкантом Дмитрием Богоявленским, с которым прожила в браке четыре года.

Ранее Стас Пьеха рассказал о воспитании сына.