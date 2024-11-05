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«У меня вообще не было бати»: Стас Пьеха о воспитании сына

Певец Стас Пьеха признался, что его сына Петра воспитывают мама и бабушка

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Личный архив

Певец Стас Пьеха рассказал о воспитании своего 10-летнего сына Петра. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Пьехи, мальчик живет в Пушкине с мамой и бабушкой, которые его воспитывают.

«Я не могу сказать, что я прям такой батя-батя. У меня вообще не было бати», — заявил он.

Пьеха напомнил, что взрослел в девяностые, и отца ему заменяли знакомые на улице, в частности, имеющие тюремный опыт. Сейчас он считает такое взросление опасным.

Артист отметил, что, в отличие от него, сын практически не дерется — а сам он дрался в детстве каждый день. Такую разницу он объясняет тем, что мама и бабушка всегда поддерживают Петра, а сам он остается на связи с сыном.

Самого Пьеху мать воспитывала одна и была сосредоточена на карьере, поэтому сейчас он говорит о собственной детской недолюбленности. Он вспоминает, что мог снять с себя куртку и отдать чужим людям.

«Я все был готов отдать, чтобы им понравиться, чтобы им было по кайфу и они мне теплом отплатили. А если человек не хотел меня принимать, то я начинал бороться, драться», — делится он.

Стас Пьеха был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой, в отношениях с которой и родился Петр. Пара распалась.

Накануне мать Стаса Пьехи, певица и актриса Илона Броневицкая призналась, что не знала о необратимых последствиях наркотиков на организм, когда сын начал употреблять запрещенные вещества. Сам Пьеха в 2022 году утверждал, что не употребляет наркотики уже семь лет.

Ранее Пьеха признался, что стал более тревожным на фоне возраста.

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