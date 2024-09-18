Певица Mary Gu вышла за солиста Wildways

Певица Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова) вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Свадебное фото она опубликовала у себя в Telegram-канале.

На фото она позирует с Борисовым возле Дворца бракосочетания. При этом Гусарова намекнула, что торжество состоится позже.

«Приберегите лайки, завтра очень большой день», — написала она.

О романе Mary Gu с фронтменом Wildways стало известно летом 2023 года. Они начали встречаться после совместной работы над треком «Я тебя тоже». Это не первый брак для исполнительницы: в 2022 году Гусарова развелась с музыкантом Дмитрием Богоявленским, с которым прожила в браке четыре года.

В июле Борисов сделал Гусаровой предложение руки и сердца.

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