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Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом детей Ирины Болгар

Шоумен Барецкий заявил, что будет судиться с Болгар за деньги Дурова

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Телеграм-канал «Daily Storm»

Шоумен Стас Барецкий уверил, что отцом детей Ирины Болгар является он, а не основатель Telegram Павел Дуров. Об этом актер заявил в беседе с NEWS.ru.

Барецкий сообщил о своем намерении подать иски во все международные суды из-за денег по алиментам на детей от Дурова. По словам шоумена, он настроен решительно и будет бороться.

«Считаю, что алименты, которые она хочет взять с Паши, несколько миллиардов рублей, если переводить с швейцарских франков, то мне, как отцу, полагается хотя бы 30–40% от этой суммы», — заявил он.

Недавно Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа.

Она утверждала, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

Газета The New York Times ранее писала, что Болгар использовала состояние Дурова и алименты в личных целях. Получаемые от миллиардера деньги женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества».

Ранее стало известно, что суд Москвы получил иск певицы Анны Седоковой о расторжении брака.

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