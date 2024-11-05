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Ольга Орлова рассказала о строгом воспитании

Певица Орлова призналась, что находилась под прессом материнской гиперопеки

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что родители ее строго воспитывали.

Орлова является единственным и поздним ребенком в семье. По словам знаменитости, из-за этого она все детство находилась под прессом материнской гиперопеки.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. Помимо дочери у певицы есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В августе поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска.

Ранее Ольга Орлова раскрыла отношение к «Оземпику».

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