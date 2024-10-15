Ольга Орлова раскрыла отношение к «Оземпику»

olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что негативно относится к препарату «Оземпик».

Орлова назвала «Оземпик» вредом, который не до конца исследован.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

В сентябре телеведущая Дана Борисова рассказала о «жутких» побочных эффектах из-за «Оземпика». Она призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание.

Борисова призналась, что пожалела о решении сделать два укола «Оземпика» дочери Полине. По словам телеведущей, Полина не столкнулась с побочными эффектами.

Певица Слава также признавалась, что худеет с помощью препарата для диабетиков. Слава сбросила 8 килограмм. До этого у нее были большие проблемы с питанием. Артистка рассказала, что начала переедать из-за стресса.

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