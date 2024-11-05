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Продавцы косметики обманули Арину Шарапову и Татьяну Михалкову

112: телеведущая Шарапова обратилась в полицию из-за некачественной косметики

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продавцы косметики обманули известную телеведущую Арину Шарапову на 44 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Шарапова поняла, что под видом товара с большой скидкой ей продали некачественную косметику, и обратилась в полицию.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, жертвой мошенников могла стать также Татьяна Михалкова — супруга Никиты Михалкова. По данным издания, Михалковой написала неизвестная, которая представилась генеральным директором ЦУМа.

Женщина заявила, что магазин проводит ликвидацию товара со скидками в 70% из-за якобы поврежденных упаковок. «Генеральный директор» пообещала подарок за рекомендацию знакомым, и Михалкова якобы порекомендовала продавца Шараповой и супруге режиссера Владимира Досталя Мариам.

Деньги за косметику, продолжает издание, переводили только на банковскую карточку. После выдвинутых претензий, пишет Life, продавец исчезла. Точная сумма ущерба устанавливается.

Издание уточняет, что Шарапова отказалась комментировать инцидент, а с Михалковой не удалось связаться по поводу произошедшего.

Накануне менеджер Ляйсан Утяшевой случайно подыграла мошенникам, рассказав об их подделках знакомым. 28-летняя помощница телеведущей заказала якобы брендовые духи и прочую косметику у злоумышленницы, которая представилась ей директором крупного торгового дома. Всего менеджер отдала мошеннице 88,5 тыс. рублей.

Ранее сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову обманули мошенники почти на 28 млн рублей.

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