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Сестру актрисы Екатерины Стриженовой обманули почти на 28 млн рублей

ИА Регнум: мошенники украли почти 28 млн рублей у дизайнера Виктории Андреяновой

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову, обманули мошенники почти на 28 млн рублей. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Дом моды Андреяновой сделал заказ у индивидуального предпринимателя «Местман Р. Д» на пошив военной формы, после чего выплатил аванс в размере 27 551 797 рублей. Однако после получения денег подрядчик перестал выходить на связь.

По информации агентства, инцидент произошел минимум год назад, поскольку заявление в полицию Андреянова подала в июле 2023 года. МВД России возбудило дело по факту произошедшего по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Старшая сестра актрисы и телеведущей Стриженовой Виктория Андреянова — известный российский дизайнер. За свою карьеру она работала с «Аэрофлотом», РЖД, «Ашаном», Третьяковской галереей и McDonald's.

В 2023 году дочь Стриженовой Александра признавалась, что тетя создала для нее несколько платьев к свадьбе — для росписи и основного торжества.

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

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