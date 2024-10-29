Сестру актрисы Екатерины Стриженовой обманули почти на 28 млн рублей

Сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову, обманули мошенники почти на 28 млн рублей. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Дом моды Андреяновой сделал заказ у индивидуального предпринимателя «Местман Р. Д» на пошив военной формы, после чего выплатил аванс в размере 27 551 797 рублей. Однако после получения денег подрядчик перестал выходить на связь.

По информации агентства, инцидент произошел минимум год назад, поскольку заявление в полицию Андреянова подала в июле 2023 года. МВД России возбудило дело по факту произошедшего по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Старшая сестра актрисы и телеведущей Стриженовой Виктория Андреянова — известный российский дизайнер. За свою карьеру она работала с «Аэрофлотом», РЖД, «Ашаном», Третьяковской галереей и McDonald's.

В 2023 году дочь Стриженовой Александра признавалась, что тетя создала для нее несколько платьев к свадьбе — для росписи и основного торжества.

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).