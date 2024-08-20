Раскрыты подробности обмана мошенниками команды Ляйсан Утяшевой

Менеджер Ляйсан Утяшевой случайно подыграла мошенникам, рассказав об их подделках знакомым. Об этом сообщает mk.ru.

28-летняя помощница телеведущей заказала якобы брендовые духи и прочую косметику у злоумышленницы, которая представилась ей директором крупного торгового дома. Всего менеджер отдала мошеннице 88,5 тыс. рублей.

Затем она рассказала о продукции личному визажисту Утяшевой, поскольку поверила, что за приглашение еще одного покупателя, ей подарят один товар бесплатно и предоставят скидку до 70% на весь ассортимент. Та, в свою очередь, заказала несколько продуктов на 25,5 тыс. рублей. Визажист тоже привела своего друга, который сделал заказ на 15,5 тыс. рублей.

В беседе с mk.ru молодой человек признался, что по итогу купленная ими продукция «сильно отличалась от оригинала». Жертвы написали продавцу с требованием вернуть деньги. Им пообещали, что вернут, но пока никто не получил отданные средства обратно. Пострадавшие обратились в полицию, сейчас по этому факту проводится проверка.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган вернул права на торговую марку «Джиган».