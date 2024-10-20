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Егор Крид помирился с отцом Нюши спустя 10 лет

Певец Егор Крид извинился перед отцом Нюши спустя 10 лет конфликта

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артист Егор Крид рассказал на прямой трансляции в Twitch, что помирился с отцом бывшей возлюбленной певицы Нюши, продюсером Владимиром Шурочкиным.

Крид встретился с Шурочкиным на ужине. Отец певицы подошел к исполнителю, чтобы поздороваться. По словам артиста, они отошли в сторону и поговорили обо всем.

«Он сказал мне много приятных слов, что он очень рад тому, что у меня все круто сложилось. Я перед ним за свои темы извинился, он передо мной объяснился», — поделился певец.

В октябре 2023 года Шурочкин признался, что считал Егора Крида вампиром и не одобрял его роман с дочерью. По словам продюсера, он хотел видеть Нюшу счастливой, а не постоянно плачущей. Пара начала встречаться в 2014 году.

Отец певицы отметил, что тогда Нюше было 23 года, а Криду — 19 лет. По словам Шурочкина, в тот период певец был «молоденьким, капризным мальчиком». Он считает, что дочь выступала в этих отношениях в роли матери.

Крид и Нюша расстались в 2019 году. Певец заявлял, что причиной расставания стало его невнушительное финансовое положение. Артистка опровергла это. Она объяснила слова бывшего возлюбленного о неприятии ее семьей его финансового положения его комплексами.

Ранее Нюша снялась с Егором Кридом и спровоцировала слухи о воссоединении.

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