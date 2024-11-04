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Обвиненному в педофилии Пи Дидди в тюрьме приготовили особый праздничный ужин

Page Six: рэпер Пи Дидди в день рождения в тюрьме сможет поесть курицу

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Globe Photos/Global Look Press

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) отметил 55-летие в тюрьме Бруклина (штат Нью-Йорк, США). Об этом сообщает Page Six.

На завтрак артисту подали печенье с соусом на выбор, запеченный в духовке картофель, хлеб и овсянку.

На обед ему предложили пиццу с сыром, итальянский салат из пасты и зеленую фасоль, а на ужин он сможет поесть жареный рис с курицей или тофу с черной фасолью и морковью.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие. Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

О карьере рэпера и его падении — в материале «Газеты.ру».

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