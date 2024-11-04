Сергей Лазарев объяснил эпатажный поступок в эфире популярного телешоу

Певец Сергей Лазарев объяснил свой эпатажный поступок в эфире популярного шоу «Ну-ка, все вместе!». Обращение к поклонникам проекта артист опубликовал в своем Telegram-канале.

В спецвыпуске программы, посвященном 70-летию великого композитора Игоря Крутого, конкурсанты исполняли хиты Крутого в новой интерпретации и боролись за приз — песню от маэстро.

Один из ста судей, фониатр Лев Рудин, отказался поддержать Арпи Абкарян, и конкурсантка могла лишиться возможности получить 100 баллов и победить в этом выпуске. Тогда Лазарев исполнил прыжок с места и нажал кнопку за Рудина, покинувшего студию. В спецвыпуске победила Абкарян и еще одна исполнительница — Дарья Храмова.

«Уверен, что большинство негодующих смотрели лишь сам фрагмент моего прыжка… В этом спецвыпуске победили две сильнейшие участницы вместо одной…» — объяснил Лазарев.

Певец заверил, что извинился за свой эмоциональный поступок перед Львом Рудиным, и тот вернется на проект.

«С его присутствием она априори никогда не была бы победительницей — это личная неприязнь, «несправедливое» судейство и «двойные стандарты», — сказала она.

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