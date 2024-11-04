Звезда «Тайн следствия» назвал причину ухода из сериала

Российский актер Сергей Барышев объяснил причину своего ухода из сериала «Тайны следствия», в котором играл майора Винокурова. Об этом он рассказал на шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Барышева, ни у кого из артистов, кроме Анны Ковальчук, не было гримвагена — мобильной гримерки.

«Климат в Санкт-Петербурге жесткий, все мерзли. Однажды я участвовал в проекте англичан – они дали мне небольшую роль и окружили вниманием, у всех там были обогреваемые двухместные гримвагены», — вспоминает он.

После актер вернулся в российский сериал и вместе с коллегами обратился к продюсерам с просьбой улучшить условия на съемочной площадке. Однако ему отказали и не продлили контракт, заявил он.

Барышев также снимался в проектах «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Луна в зените», «Телохранитель».

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