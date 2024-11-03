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Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с «гадким утенком»

Отец Павлиашвили Рамин вспомнил, что певец выглядел гадким утенком при рождении

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Телеканал «Россия 1»

Отец певца Сосо Павлиашвили Рамин признался, что испугался внешнего вида сына после того, как впервые его увидел. Об этом архитектор рассказал на передаче «Привет, Андрей!».

Павлиашвили-старший вспомнил, что в первый раз встретился с Сосо спустя месяц после его рождения. Он испугался наследника, поскольку тот выглядел «худым, черным, без волос и с большим носом».

«Страшно было на него смотреть. Через несколько месяцев он изменился. Оказывается, из гадкого утенка может получиться красивый мужчина», — поделился отец.

Сосо Павлиашвили родился в 1964 году в Тбилиси в семье архитектора Рамина Иосифовича и технолога по тканям Азы Александровны. Родители артиста находятся в браке уже 62 года. Отец исполнителя хита «Небо на ладони» рассказал Андрею Малахову, что собирается прожить с супругой до 90 лет.

В конце октября стало известно, что Сосо Павлиашвили с семьей улетел из России. Артист отправился на Мальдивы с семьей, поделившись с поклонниками кадрами из отпуска.

Павлиашвили-младший состоит в отношениях с танцовщицей и бэк-вокалисткой Ириной Патлах, которую старше на 17 лет. Супруги воспитывают двоих общих детей: 19-летнюю Елизавету и 16-летнюю Сандру.

Ранее жена популярного рэпера раскрыла, как часто занимается сексом после 23 лет брака.

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