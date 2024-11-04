Тайный поклонник купил за почти миллион рублей пуанты Плисецкой и других танцоров

Пару балетных ботинок балетмейстера Владимира Васильева, пуанты его супруги балерины Екатерины Максимовой и пуанты балерины Майи Плисецкой с посвящениями и оригинальными автографами артистов ушли с торгов одним лотом. Об этом сообщает kp.ru.

Тайный поклонник отечественного балета заплатил за лот почти миллион — 950 тысяч рублей при первоначальной цене 320 тысяч рублей.

Экс-владелец балетной обуви приобрел их на одном из европейских аукционов. В издании предположили, что, скорее всего, вещи прибыли из Италии, где не раз выступали русские артисты.

Накануне рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY более чем за 8 млн рублей.

«Квадратноголового человечка», которого оценили в €60 000, Цой нарисовал в 1980-е годы. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972 (8 059 843 рубля).

Ранее мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком.