Матвиенко оценил, сможет ли ИИ заменить мызкантов

Нейросети в будущем смогут заменить специалистов, которые делают музыку. Об этом в интервью kp.ru рассказал композитор Игорь Матвиенко.

По его мнению, это положительный момент, потому что человеческие ресурсы в этом деле «зашли в тупик». Из-за этого в индустрии выходят «одинаковые, неинтересные» песни, отметил он. При этом искусственный интеллект не создаст большой хит или глубокое произведение, уверен Матвиенко.

«Обаяние и харизма пока остаются за человеком. И это хорошо, кстати. Но все, что касается фоновой музыки, этих песен совершенно одинаковых — это точно будет замещать искусственный интеллект. Мало того, мы сейчас у меня в музыкальной академии (Музыкальная Академия Игоря Матвиенко. — Прим. ред.) делаем отдельный факультет — искусственный интеллект в музыке. Я надеюсь, где-то к январю мы запустимся», — сказал он.

7 сентября ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова усомнилась в том, что искусственный интеллект может заменить сваху. По словам Сябитова, сваха испокон веков считалась вестником любви. Как отметила телеведущая, представительницы данной профессии обладают способностью «обострять чувства людей». Она считает, что у свах есть дар сводить людей, сама того не замечая. Сябитова уверена, что подобной особенности нет у нейросети.

Ранее Матвиенко рассказал о создании этно-оперы «Князь Владимир».