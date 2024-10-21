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Николас Кейдж предостерег молодых артистов от актерской игры с ИИ

Актер Кейдж заявил, что ИИ хочет отобрать у актеров инструмент работы

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Актер Николас Кейдж на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич (США) призвал молодых артистов не поддаваться давлению работодателей, предлагающих использовать искусственный интеллект (ИИ) для «улучшения» актерской игры. Его цитирует издание Deadline.

«Для меня съемка в кино — это во многом ручной, органичный процесс, создающийся с нуля, идущий от сердца, от воображения, состоящий из мыслей, деталей, обдумывания, оттачивания и подготовки», — рассуждает он.

Кейджа беспокоит использование технологии EBDR, которым обрабатывают игру настоящего актера.

«Эта технология хочет отобрать у актеров инструмент работы. Но мы сами — инструменты. Мы не прячемся за гитарами и барабанами», — рассуждает он.

Использование EBDR было разрешено в рамках соглашения профсоюза SAG-AFTRA и Альянса кинопродюссеров и телестудий.

Накануне 60-летний Кейдж впервые за долгое время вышел в свет с женой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel.

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