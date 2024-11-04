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Директор Первого канала призвал не запрещать дипфейки

Директор Первого канала Эрнст призвал думу не запрещать дипфейки

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Илья Питалев/РИА Новости

Директор Первого канала Эрнст призвал думу не запрещать дипфейки, чтобы не повредить развитию технологий. С таким заявлением он выступил на сессии «Будущее технологий» Международного симпозиума «Создавая будущее», передает ТАСС.

«Можно законодательно запретить плохую погоду, например, употребление спиртного уже запрещали, или ругаться матом. Все это имеет в лучшем случае нулевой эффект. Но развитию технологий это, несомненно, навредит. И сделает нас на мировом рынке неконкурентоспособными», — подчеркнул он.

При этом Эрнст отметил, что дипфейк не отличается от фейка в принципе и юридически является частным случаем.

До этого Песков назвал введение уголовной ответственности за дипфейки логичным шагом.

17 сентября стало известно, что в Госдуму внесли проект поправок к Уголовному кодексу РФ, касающийся ответственности за использование технологии подмены голоса или внешности, то есть дипфейков, в преступных целях. Проект делает применение технологии дипфейков «отягчающим обстоятельством» по уже закрепленным в законе преступлениям. Согласно пояснительной записке, технология может приравниваться к незаконному использованию биометрических персональных данных.

Ранее россиянам рассказали о новой тактике мошенников.

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