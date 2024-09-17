Песков рассказал, как столкнулся с говорящими знакомыми голосами мошенниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с телефонными мошенниками, которые говорят знакомыми голосами.

«Приходилось. К сожалению, эти технологии активно используются недоброжелателями и в преступных целях», — сообщил он.

Он отметил, что введение в Уголовный кодекс РФ ответственности за использование технологии подмены голоса или внешности, то есть дипфейков, в преступных целях — логичный шаг.

«Шаг, который нужно принять как можно быстрее. С другой стороны мне не известно, что существуют в настоящее время технологии, которые технически могут страховать людей от подобных злоумышленников», — отметил Песков.

17 сентября стало известно, что в Госдуму внесли проект поправок к Уголовному кодексу РФ, касающийся ответственности за использование технологии подмены голоса или внешности, то есть дипфейков, в преступных целях. Проект делает применение технологии дипфейков «отягчающим обстоятельством» по уже закрепленным в законе преступлениям. Согласно пояснительной записке, технология может приравниваться к незаконному использованию биометрических персональных данных.

Ранее российские компании были предупреждены о набирающей обороты киберугрозе из РФ.