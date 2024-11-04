Актер из сериала «Пятницкий» пропал в Подмосковье

Актер Дмитрий Савостин, который снимался в сериале «Пятницкий» и фильме «Наваждение», бесследно исчез в Балашихе. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В публикации отметили, что след актера пропал полтора месяца назад.

«Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Авторы статьи обратили внимание, что 15 лет назад Савостину удалось поработать в ряде топовых проектов. В 2020 году он получил роль в фильме Тимофея Харкевича «Наваждение». Но после этого он никак не мог найти работу и был рад участию в антрепризных спектаклях и даже должности в детском лагере.

14 сентября Савостин вышел из своей квартиры в Балашихе с рюкзаком и исчез.

Примерно в это же время в Санкт- Петербурге пропали два 13-летних мальчика. Об этом во «ВКонтакте» сообщил городской поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Ранее пропавшего российского школьника нашли на пятые сутки у ж/д станции под деревом.