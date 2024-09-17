Два мальчика бесследно пропали в Петербурге, их ищут три дня

В Петербурге пропали два 13-летних мальчика, их ищут уже три дня. Об этом во «ВКонтакте» сообщает городской поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным поискового отряда, мальчиков последний раз видели 14 сентября. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно. Обоим мальчикам по 13 лет, обстоятельства их пропажи не уточняются.

У одного из них рост 175 сантиметров, серые глаза и светло-русые волосы. Ребенок был одет в светло-бежевые кроссовки, темно-синие шорты и черную жилетку.

Второй мальчик имеет рост 160 сантиметров, зеленые глаза и светло-русые волосы. На нем были серые кроссовки, черные шорты и синяя футболка.

До этого в Башкирии школьница сбежала из дома из-за невыученных уроков. Родители пытались искать ребенка самостоятельно, затем обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Севастополе трехлетний мальчик потерялся в лесу.