Хайдаров призвал Лолиту сменить пластического хирурга из-за некорректного подбородка

Врач Тимур Хайдаров посоветовал певице Лолите Милявской сменить пластического хирурга после того, как посмотрел выпуск с артисткой на шоу «Кстати». Своим мнением он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Хайдарова, хирург поставил в заблуждение Милявскую, когда заявил, что после увеличения ягодиц (глютеопластики) нельзя сидеть и лежать на них целый месяц. Также Хайдаров обратил внимание, что артистке провели «не совсем качественную и корректную» операцию на подбородке. При этом он не стал указывать на конкретные недостатки после хирургического вмешательства.

Тимур Хайдаров — пластический хирург, который оперировал Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, певицу Инстасамку, бывшую солистку «Блестящих» Анастасию Малаху и других российских звезд.

Недавно стало известно, что Любовь Успенская потратила 8 млн рублей на пластические операции. Как рассказал хирург Денис Агапов, 70-летняя исполнительница сделала себе верхнюю блефаропластику (изменение формы век), ринопластику (носа), булхорн (губ) и подтяжку нижних двух третей лица.

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