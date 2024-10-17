Названа многомиллионная сумма, которую Успенская потратила на пластику

Певица Любовь Успенская потратила 8 млн рублей на пластические операции. Об этом сообщил хирург Денис Агапов в Telegram-канале «Звездач».

По словам врача, 70-летняя певица сделала себе верхнюю блефаропластику (изменение формы век), ринопластику (носа), булхорн (губ) и подтяжку нижних двух третей лица.

«Заметны признаки установленных нитей в шею. У нее большое количество геля во всех местах: навскидку, наверное, 40 миллилитров в лице есть», — отметил Агапов.

Недавно дочь Успенской, певица Татьяна Плаксина опровергла в беседе с порталом «Страсти», что делала пластику лица. Артистка не стала отрицать, что может прибегнуть к пластике в будущем, но пока надеется, что будет поддерживать лицо качественной косметологией.

Также Пласкина рассказала, что не хочет красить волосы, поскольку ей «безумно» нравится родной цвет. Певица не сушит волосы даже феном, чтобы не портить их.

В 2023 году Любовь Успенская поддержала певицу Славу, обвинившую пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной операции на грудь. Слава рассказывала, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Успенская заявила, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Ранее хирург Хайдаров рассказал, как подружился с Киркоровым.