Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа многомиллионная сумма, которую Успенская потратила на пластику

Хирург Агапов: певица Любовь Успенская потратила 8 млн рублей на пластику

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская потратила 8 млн рублей на пластические операции. Об этом сообщил хирург Денис Агапов в Telegram-канале «Звездач».

По словам врача, 70-летняя певица сделала себе верхнюю блефаропластику (изменение формы век), ринопластику (носа), булхорн (губ) и подтяжку нижних двух третей лица.

«Заметны признаки установленных нитей в шею. У нее большое количество геля во всех местах: навскидку, наверное, 40 миллилитров в лице есть», — отметил Агапов.

Недавно дочь Успенской, певица Татьяна Плаксина опровергла в беседе с порталом «Страсти», что делала пластику лица. Артистка не стала отрицать, что может прибегнуть к пластике в будущем, но пока надеется, что будет поддерживать лицо качественной косметологией.

Также Пласкина рассказала, что не хочет красить волосы, поскольку ей «безумно» нравится родной цвет. Певица не сушит волосы даже феном, чтобы не портить их.

В 2023 году Любовь Успенская поддержала певицу Славу, обвинившую пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной операции на грудь. Слава рассказывала, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Успенская заявила, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Ранее хирург Хайдаров рассказал, как подружился с Киркоровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами