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Кинчев обратился к фанатам: «Когда меня мракобесом называют, никого не трогает?»

Музыкант Кинчев признался, что в сердцах написал заявление о переносе концертов

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Рок-музыкант Константин Кинчев признался в Telegram-канале группы «Алиса», что удивлен реакцией на его пост о переносе концертов коллектива в трех российских регионах.

На днях рокер сообщил, что выступления Екатеринбурге, Перми и Новосибирске перенесли на апрель из-за низкой продажи билетов. Также он предположил, что слушатели бы с большим интересом пошли на мероприятие, которое анонсировалось как «хиты, лучшее, любимое…». Кинчев подытожил свой пост фразой: «Не хотите — не надо».

В новой публикации лидер «Алисы» уточнил, что коллектив продал лишь 300 билетов в Перми, 350 — в Новосибирске и ненамного больше Екатеринбурге. Участники группы не видят смысла ехать в города, чтобы потом быть в долгах после выступлений.

Рокер не исключил, что тон поста мог не понравиться фанатам. Он пояснил, что написал его «в сердцах» и не хотел никого обидеть.

«А когда меня и подстилкой государственной, и главным комерсом страны, и фашистом, мракобесом, и еще черти кем называют, это никого особо не трогает? Чего возмущаться-то, это же не про нас…»— также добавил он (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

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