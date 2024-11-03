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Виктор Дробыш о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: «Мне ее так жалко!»

Продюсер Дробыш пожалел Ларису Долину, которой пришлось зачитать рэп на шоу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певице Ларисе Долиной пришлось исполнить кавер на песню рэпера ST «Луи Луи» в рамках музыкального шоу «Битва поколений», а артисту — перепеть композицию певицы «Три розы». Об этом сообщает «СтарХит».

Продюсер Виктор Дробыш посчитал конкурс нечестным и отметил, что вокалистке Долиной «не дали пистолет». В эфире певица зачитывала рэп, в то время как ST активно ее поддерживал. Он хлопал и подпевал народной артистке России.

«Мне ее стало так жалко! Думаю, это же ужас какой-то! Что это было сейчас?!» — заявил Дробыш.

С мнением продюсера согласилась одна из членов жюри Татьяна Тур. Она отметила, что музыкантов «из разных школ» нельзя сравнивать.

«Кому пришла эта катастрофическая идея — объединить на одной сцене одну из лучших мировых вокалисток, утонченную Ларису Александровну, и пацанчика с района?», — возмутилась она.

В конце сентября на шоу «Битва поколений» произошел конфликт между певицей Ириной Салтыковой и Ольгой Бузовой. Исполнительница хита «Серые глаза» назвала Бузову «выскочкой», поскольку та без стеснения вышла на сцену против более взрослой артистки Алены Апиной. Салтыкова заявляла, что она, будучи молодой, «уважала, стеснялась и обращалась на «Вы» к старшим.

Ранее сообщалось, что Гузееву обозвали «злой теткой» в эфире Первого канала.

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