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«Алиса» отменила тур «Гойда» в трех регионах

Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске

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Телеграм-канал «АлисА»

Рок-группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в трех российских регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

Выступления в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске перенесли на апрель из-за низкой продажи билетов, уточнили представители коллектива.

«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — говорится в посте в канале группы.

В коллективе добавили, что в случае, если билеты продолжат продаваться плохо, концертов в этих городах не будет.

Альбом «Гойда» «Алиса» выпустила 1 сентября 2024 года. Это 23-й студийный альбом коллектива.

Накануне в Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО.

Ранее в Тюмени отменили патриотический концерт из-за низких продаж.

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